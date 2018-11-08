Бунт в тюрьме Таджикистана: СМИ сообщили о 13 убитых заключенных

В Таджикистане в тюрьме города Худжанд произошел бунт.
Как сообщает Reuters, в результате инцидента погибли 13 заключенных.
"Таджикские силы безопасности расстреляли по меньшей мере 13 заключенных в тюрьме города Худжанд, где начался бунт", - отмечается в сообщении.
Власти города подтвердили факт бунта. Другой информации они не предоставили.
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