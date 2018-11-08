08 ноября 2018, четверг

Бунт в тюрьме Таджикистана: СМИ сообщили о 13 убитых заключенных

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Власти подтвердили факт бунта
Фото: Pixabay

Власти подтвердили факт бунта

В Таджикистане в тюрьме города Худжанд произошел бунт.

Как сообщает Reuters, в результате инцидента погибли 13 заключенных.

"Таджикские силы безопасности расстреляли по меньшей мере 13 заключенных в тюрьме города Худжанд, где начался бунт", - отмечается в сообщении.

Власти города подтвердили факт бунта. Другой информации они не предоставили.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове