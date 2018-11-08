Бунт в тюрьме Таджикистана: погибли более 20 заключенных и два охранника - AFP

В результате бунта в тюрьме Таджикистана погибли более 20 заключенных

В результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана погибли более 20 человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, также погибли двое охранников, еще шесть надзирателей получили ранения.

Отмечается, что бунт начался вечером 7 ноября и продолжался до следующего утра.

В худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, в частности убийства и терроризм.

Ранее сообщалось о 13 погибших заключенных в результате бунта в колонии Худжанда.