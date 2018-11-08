08 ноября 2018, четверг

Бунт в тюрьме Таджикистана: погибли более 20 заключенных и два охранника - AFP

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В результате бунта в тюрьме Таджикистана погибли более 20 заключенных
Фото: pixabay.com

В результате бунта в тюрьме Таджикистана погибли более 20 заключенных

В результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана погибли более 20 человек, сообщает AFP со ссылкой на источники.

По информации собеседников агентства, также погибли двое охранников, еще шесть надзирателей получили ранения.

Отмечается, что бунт начался вечером 7 ноября и продолжался до следующего утра.

В худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, в частности убийства и терроризм.

Ранее сообщалось о 13 погибших заключенных в результате бунта в колонии Худжанда.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове