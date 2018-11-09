Бунт в тюрьме Таджикистана: ответственность взяло на себя Исламское государство

ИГ взяла ответственность за беспорядки в тюрьме Таджикистана

Экстремистская группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за беспорядки в колонии города Худжанда на севере Таджикистана 7 ноября.

Заявление боевиков распространило приближенное к ним агентство Amaq, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что бунт возник после того, как поздно вечером член ИГ атаковал охранника тюрьмы.

Источники Радио Свобода в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что беспорядки в худжандской колонии строгого режима, организовали сторонники Исламского государства, осужденные по обвинению в религиозном экстремизме и терроризме.

По последним данным, в результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана погибли 27 человек. Среди погибших - двое охранников.

Еще более 100 заключенных получили ранения. Они находятся в областной, городской и тюремной больнице. Медики оценивают состояние десяти из них как тяжелое, поэтому число жертв может возрасти. Еще шестеро сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения.

В худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, включая убийства и терроризм.