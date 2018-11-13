13 ноября 2018, вторник

Бунт в тюрьме Таджикистана: число погибших заключенных возросло до 50 - СМИ

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По меньшей мере 50 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме в Таджикистане
Фото: pixabay.com

По меньшей мере 50 заключенных погибли в результате беспорядков в тюрьме в Таджикистане

В результате беспорядков в колонии города Худжанда на севере Таджикистана 7 ноября погибли уже не менее 50 заключенных, сообщает Радио Свобода со ссылкой на источники в государственных органах, говоривших на условиях анонимности.

Они продемонстрировали список погибших в результате бунта.

В то же время корреспонденту, которому показали список, не позволили его сфотографировать.

Ранее сообщалось, что в результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана погибли 27 человек. Среди погибших - двое охранников.

Экстремистская группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за беспорядки.

В худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, включая убийства и терроризм.

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