Бунт в тюрьме Боливии, погибли шесть человек

В результате беспорядков в расположенной в центре Боливии тюрьмы, погибло шесть человек, сообщает Reuters.
"По меньшей мере шесть заключенных погибли и более 20 получили ранения в боливийской тюрьме, пытаясь оказать сопротивление полицейскому обыску в тюрьме Пальмасола в городе Санта Круз", - говорится в сообщении.
По словам командующего полицией Боливии Фаустино Мендозы, в среду, 14 марта, около двух тысяч стражей порядка проводили обыск в тюрьме, где были найдены огнестрельное оружие, завод по изготовлению спиртного, кокаин и марихуана.
Как сообщил командующий, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения.
Infamous "jail" Palmasola in communist #Chavista regime #Bolivia a living hell that Iran ally #EvoMorales gov never fixed. There is a riot/deaths & all intl #Press is silent @VP @VPPressSec @VPComDir @RepPaulCook @RepTedYoho @RepEdRoyce @DRUDGE_REPORT @PoliticalShort @debimazar pic.twitter.com/rCVUueYIzW— LatinAmericanFreedom (@LatAmFr) 14 марта 2018 г.
Всего в Пальмасола содержится около 5000 мужчин и женщин. Недавно власти приказали эвакуировать десятки детей, которые жили на территории учреждения ограничения свободы вместе со своими родителями, поскольку несовершеннолетние занимались проституцией.
Напомним, в бразильском штате Гояс в ходе тюремного бунта девять человек погибли, 14 получили ранения.
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