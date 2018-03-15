Бунт в тюрьме Боливии, погибли шесть человек

В результате беспорядков в расположенной в центре Боливии тюрьмы, погибло шесть человек, сообщает Reuters.

"По меньшей мере шесть заключенных погибли и более 20 получили ранения в боливийской тюрьме, пытаясь оказать сопротивление полицейскому обыску в тюрьме Пальмасола в городе Санта Круз", - говорится в сообщении.

По словам командующего полицией Боливии Фаустино Мендозы, в среду, 14 марта, около двух тысяч стражей порядка проводили обыск в тюрьме, где были найдены огнестрельное оружие, завод по изготовлению спиртного, кокаин и марихуана.

Как сообщил командующий, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения.

Всего в Пальмасола содержится около 5000 мужчин и женщин. Недавно власти приказали эвакуировать десятки детей, которые жили на территории учреждения ограничения свободы вместе со своими родителями, поскольку несовершеннолетние занимались проституцией.

Напомним, в бразильском штате Гояс в ходе тюремного бунта девять человек погибли, 14 получили ранения.