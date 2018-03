Бунт в тюрьме Боливии, погибли шесть человек

В результате беспорядков в расположенной в центре Боливии тюрьмы, погибло шесть человек, сообщает Reuters.

"По меньшей мере шесть заключенных погибли и более 20 получили ранения в боливийской тюрьме, пытаясь оказать сопротивление полицейскому обыску в тюрьме Пальмасола в городе Санта Круз", - говорится в сообщении.

По словам командующего полицией Боливии Фаустино Мендозы, в среду, 14 марта, около двух тысяч стражей порядка проводили обыск в тюрьме, где были найдены огнестрельное оружие, завод по изготовлению спиртного, кокаин и марихуана.

Как сообщил командующий, шестеро полицейских получили огнестрельные ранения.

Infamous "jail" Palmasola in communist #Chavista regime #Bolivia a living hell that Iran ally #EvoMorales gov never fixed. There is a riot/deaths & all intl #Press is silent @VP @VPPressSec @VPComDir @RepPaulCook @RepTedYoho @RepEdRoyce @DRUDGE_REPORT @PoliticalShort @debimazar pic.twitter.com/rCVUueYIzW