Бунт в колонии Таджикистана: количество погибших увеличилось до 27, более 100 ранены

Количество погибших в результате бунта в колонии Худжанда на севере Таджикистана увеличилось до 27 человек, сообщает Ахбор со ссылкой на источник в медицинских органах.

По информации собеседника, трое заключенных умерли в больницах, таким образом число убитых заключенных достигло 25. Количество убитых силовиков остается неизменным: в результате бунта погибли двое надзирателей.

Еще свыше 100 заключенных получили ранения. Они находятся в областной, городской и тюремной больницах. Медики оценивают состояние десяти из них как тяжелое, поэтому количество жертв может возрасти. Еще шестеро сотрудников правоохранительных органов получили огнестрельные ранения.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что возможной причиной бунта в колонии было жесткое обращение с заключенными. По его данным, ночью 7 ноября дежурный надзиратель заставил одного из заключенных раздеться догола и стоять несколько часов под дождем во дворе колонии в качестве "наказания". В результате один из отрядов заключенных поднял бунт.

По словам источника, заключенные были вооружены ножами, топорами, камнями и металлическими предметами.

"Заключенные отрубили надзирателям пальцы рук топором. После этого к бунту присоединились другие отряды и заключенные на время захватили часть территории колонии. Это было примерно в 22:30", - рассказал источник.

Отмечается, что из-за бунта по всей Сугдской области была объявлена тревога, через полчаса после начала силы спецназа Альфа и ОМОН с оружием и собаками вошли на территорию колонии и беспощадно подавили бунт.

Власти пока не прокомментировали бунт в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в результате бунта в колонии Худжанда погибли более 20 человек. Несколько заключенных пострадали при попытке бегства, некоторым удалось покинуть территорию колонии.

В худжандской колонии содержатся заключенные, отбывающие длительные сроки за тяжкие преступления, включая убийства и терроризм.