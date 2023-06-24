Второй раз за день. В Ростове возле штаба Южного военного округа прозвучало около пяти выстрелов — видео
Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer)
В субботу вечером, 24 июня, возле штаба российского Южного военного округа в Ростове-на-Дону прозвучало по меньшей мере пять выстрелов.
Соответствующее видео с места событий публикуют в соцсетях.
Подразделения ЧВК Вагнера еще утром, 24 июня, захватили в Ростове штаб Южного военного округа, отдел полиции, здание МВД, ФСБ и администрацию города.
Позже возле штаба Южного военного округа прогремело два взрыва. Боевики ЧВК Вагнера требовали, чтобы люди отошли минимум на два километра от здания.
Бунт ЧВК Вагнера против Минобороны РФ — что известно
23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.
Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.
В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.
Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.
По состоянию на 24 июня, по данным СМИ, боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступа к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».