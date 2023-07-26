Западные чиновники считают, что в России задержали семь человек после мятежа Пригожина — CNN 26 июля, 19:10 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

После мятежа главаря боевиков ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в России задержали около семи человек, сообщает CNN cо ссылкой на западных чиновников.

«Мы видели, что до семи человек были задержаны. Мы видим, что любого, кто активно высказывается, либо снимают с поста, либо заключают в тюрьму», — заявили неназванные официальные лица во время брифинга в среду, 26 июля.

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Официальные лица говорят, что не заметили никакого влияния задержаний на линию фронта в Украине, но считают, что угроза понижения в должности или задержания отбила у многих желание критиковать российского диктатора Владимира Путина и Кремль.

Во время брифинга они сообщили, что Пригожин сталкивается с проблемой «денежных потоков», которая влияет на его способность удерживать своих бойцов на работе.

«Кажется, у него сейчас проблемы с денежными потоками, что, очевидно, влияет на его способность продолжать нанимать наемников», — сказали они.

Чиновники также добавили, что «все до сих пор пытаются выяснить, что именно Пригожин делает в Беларуси».

Вагнеровцы в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровцы» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.



Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК.

Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».



В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровцы» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привели в Беларусь бронеавтомобили.