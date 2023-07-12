Минобороны России похвасталось тем, что забрало у «вагнеровцев» оружие и боеприпасы 12 июля, 19:08 Вагнеровцы (Фото:REUTERS/Stringer/File Photo)

В министерстве обороны страны-агрессора России заявили, что ЧВК Вагнер Евгения Пригожина после попытки мятежа передала российской армии технику и вооружение.

Об этом в среду, 12 июля, сообщило министерство обороны России в Telegram.

Минобороны России отчитывалось о якобы передаче более 2 тысяч единиц военной техники и вооружения от «вагнеровцев» в вооруженные силы РФ.

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В министерстве обороны РФ утверждают, что в российскую армию передали сотни танков, системы залпового огня Град, Ураган, ракетный комплекс Панцирь, самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры, минометные комплексы, стрелковое оружие и тому подобное.

По данным министерства, армия России также приняла от ЧВК Вагнер более двух с половиной тысяч тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

По версии минобороны страны-агрессора, десятки единиц техники якобы еще «ни разу» не применялись в бою.

В своем заявлении россияне отметили, что всю технику доставят в тыловые районы на техобслуживание для подготовки к использованию.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои колонны.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

11 июля пропагандистское информагентство Белта со ссылкой на Минобороны Беларуси сообщило, что боевики ЧВК Вагнера, которые прибыли в Беларусь, будут обучать белорусов вести бои.