В РФ уничтожают упоминания о ЧВК Вагнер и Пригожина: блокируют сайты и убирают баннеры в метро 3 июля, 19:15 Баннеры в метро Екатеринбурга до и после попытки мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина (Фото:Это мой город/Телеграм)

В России после попытки мятежа главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина убирают упоминания о «вагнеровцев». В РФ блокируют сайты с рекламой Пригожина, а рекламные постеры в метро меняют на рекламу регулярной армии.

Об этом сообщают российская служба Радио Свобода и екатеринбургский ресурс Its my city.

В Екатеринбурге на станции метро Площадь 1905 года, где еще неделю назад висела реклама ЧВК Вагнера, сейчас висит баннер с рекламой службы по контракту в Вооруженных силах РФ.

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Кроме того, в России были заблокированы доменные имена некоторых веб-сайтов, на которых содержалась информация, которая может быть частью предвыборной кампании Пригожина.

Блокировка «враждебных» сайтов началась 28 июня. Ограничения ввели в отношении семи сайтов, которые блокируются со всеми доменами и поддоменами.

Информация о том, какие именно государственные органы блокируют доступ к сайтам, не указана.

Как отмечается, в доменных именах заблокированных веб-сайтов содержится комбинация p2024 или pp2024, а также они включают фотографию Пригожина и лозунг «Стрелять надо метко. Работать надо честно».

В текстах, размещенных на этих сайтах, сказано, что Россия — «великая» и «уникальная» страна, а сам Пригожин характеризуется как человек, который «не продаст Россию за европейские замки и счета в американских банках».

Посетителей сайта также побуждают поддержать Пригожина как «нового лидера новой России» и «спасти» страну.

Никаких подтверждений, кто именно создал сайты и действительно ли они связаны с Пригожиным, нет.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

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Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

26 июня диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться в Беларусь.

3 июля Пригожин впервые за неделю записал аудиообращение. Он попросил о поддержке.

Ранее росСМИ сообщали, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам медиахолдинга Патриот главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.