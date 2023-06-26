Российские спецслужбы угрожали семьям командиров ЧВК Вагнера во время мятежа Пригожина — The Telegraph 26 июня, 14:55 Боевики ЧВК Вагнера на улицах Ростова-на-Дону, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Семьи командиров ЧВК Вагнера получили угрозы от российских спецслужб до того, как главарь Евгений Пригожин принял решение остановить бунт. Об этом сообщает The Telegraph, ссылаясь на источники в спецслужбах Великобритании.



По оценкам издания, в «походе на Москву» участвовали 8000 боевиков вместо заявленных 25 тысяч. Как пишет газета, вероятно, «вагнеровцы» потерпели бы поражение при попытке захватить столицу России.

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«Владимир Путин теперь попытается сделать боевиков группы Вагнера частью российской армии, выбросив бывших лидеров ЧВК», — говорится в данных, которые получила The Telegraph.

По мнению журналистов, анализ британских спецслужб объясняет, почему Пригожин отменил свой «марш» за несколько часов до того, как наемники могли войти в Москву.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

