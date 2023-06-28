В России признали, что боевики Пригожина сбили летающий командный пункт Ил-22, никто на борту не выжил 28 июня, 18:53 Евгений Пригожин покидает Ростов-на-Дону, 24 июня (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Власти Ивановской области страны-террориста России признали, что боевики так называемой ЧВК Вагнера сбили российский воздушный пункт управления Ил-22М, никто из членов экипажа не выжил.

В Telegram-канале властей появилось сообщение, что «экипаж самолета Ил-22, базировавшегося на территории Ивановской области, погиб 24 июня» якобы «при исполнении воинского долга». Количество убитых россияне не назвали.



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Канал ВЧК-ОГПУ ранее публиковал, как утверждается, список членов экипажа — по его версии, на борту было 10 человек. Канал Fighterbomber писал, что «вагнеровцы» за день убили 13 летчиков страны-агрессора.

По данным OSINT-проекта Oryx, за день «бунта» Пригожина Россия потеряла один Ил-22М, шесть вертолетов, одну машину с противоминной защитой и одну бронемашину. «Вагнеровцы» потеряли пять машин.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной Пригожин назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов вагнеровцам.



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».



27 июня беларусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

