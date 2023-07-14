Путин начал «чистки» после бунта Пригожина, 28 высокопоставленных офицеров отстранены — разведка Эстонии 14 июля, 18:32 Евгений Пригожин (Фото:REUTERS/Yulia Morozova)

По словам Гросберга, 13 высокопоставленных офицеров страны-террориста были задержаны, около 15, которых подозревают в причастности к «бунту», — уволены. Генерал Сергей Суровикин «пропал без вести», заместитель министра обороны России по тыловому обеспечению и генерал ГРУ задержаны.



Видео дня

«Это не удивительно, это было ожидаемо. Вероятно, Путин подготовил свой список, и сейчас устраняются те, кого уже нельзя считать надежными», — считает Гросберг.

Он также рассказал, что часть боевиков Вагнера до сих пор находятся в Луганской области, но не участвуют в боях. Также есть признаки того, что «вагнеровцы» выезжают в Беларусь — по словам полковника, в Воронежской области заметили колонны автобусов с беларусскими номерами.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что после мятежа ЧВК Вагнера в России задержали для допроса 13 высокопоставленных военных. По информации WSJ, Суровикин продолжает оставаться под стражей.

Через несколько дней после мятежа Пригожина The New York Times сообщала, что Суровикин знал о мятеже ЧВК Вагнера и мог даже способствовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердила факт ареста генерала из-за связи с бунтом Пригожина.

29 июня издание Financial Times сообщило, что Суровикин действительно был задержан, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала в комментарии для российского канала Baza сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

Издание Bloomberg тоже подтвердило информацию Financial Times — Суровикин был задержан и допрошен по поводу причастности к мятежу Пригожина.

Позже российскому медиа Важные истории стало известно, что генерала якобы отпустили после разговора со следователями ФСБ.

Переворот Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.



Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов «вагнеровцам».



24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили минимум семь бортов российской авиации.



Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.



Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».



Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.

В Кремле утверждали, что Пригожин после неудачного переворота уедет в Беларусь, но, судя по данным перелетов, он летает между Беларусью и Россией. СМИ также сообщали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для ЧВК Вагнер, в частности, в Осиповичах Могилевской области Беларуси (200 км от границы с Украиной).



10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.

