«Самый большой вызов для России». В британской разведке назвали ключевой фактор, который повлияет на конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ
Пригожин в Ростове (Фото:Скриншот из видео пресс-службы Пригожина / Telegram)
В разведке Великобритании отметили, что именно поведение российских вооруженных сил, особенно Росгвардии, и их лояльность в ближайшие часы станет ключевым фактором в развитии «кризиса», который возник в результате противостояния Евгения Пригожина и Минобороны РФ.
Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 24 июня.
В ведомстве отметили, что конфликт представляет самый большой вызов для российского государства за последние времена.
По словам разведчиков, боевики ЧВК Вагнера перешли с оккупированной части Украины на территорию России по меньшей мере в двух местах.
Сообщается, что сейчас подразделения ЧВК Вагнера движутся на север через Воренежскую область, имея целью добраться до Москвы.
Некоторая часть войск РФ, имея «очень ограниченные доказательства» боевых действий между ЧВК Вагнера и российскими силами безопасности, остались пассивными и подчинились наемникам.
Бунт Пригожина против Минобороны РФ — что известно
23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.
Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.
В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.
Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.
Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.
В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.
Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.
В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».
Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.
Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.