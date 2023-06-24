«Самый большой вызов для России». В британской разведке назвали ключевой фактор, который повлияет на конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ 24 июня, 11:04 Пригожин в Ростове (Фото:Скриншот из видео пресс-службы Пригожина / Telegram)

В разведке Великобритании отметили, что именно поведение российских вооруженных сил, особенно Росгвардии, и их лояльность в ближайшие часы станет ключевым фактором в развитии «кризиса», который возник в результате противостояния Евгения Пригожина и Минобороны РФ.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 24 июня.

В ведомстве отметили, что конфликт представляет самый большой вызов для российского государства за последние времена.

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По словам разведчиков, боевики ЧВК Вагнера перешли с оккупированной части Украины на территорию России по меньшей мере в двух местах.

Сообщается, что сейчас подразделения ЧВК Вагнера движутся на север через Воренежскую область, имея целью добраться до Москвы.

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Некоторая часть войск РФ, имея «очень ограниченные доказательства» боевых действий между ЧВК Вагнера и российскими силами безопасности, остались пассивными и подчинились наемникам.

Бунт Пригожина против Минобороны РФ — что известно

23 июня Пригожин заявил, что подразделения Минобороны страны-террориста России нанесли ракетный удар по лагерю наемников. По его словам, погибло большое количество его боевиков.

Также, по его словам, министр обороны РФ и военный преступник Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Российские СМИ сообщили, что после заявлений главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина о намерениях устранить руководство минобороны, силовые структуры РФ были приведены в состояние боевой готовности. Оружие начали выдавать срочникам, на улицах городов появляется военная техника.

Пригожин заявил, что его наемники сбили российский вертолет, который пытался атаковать его боевиков.

В сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание минобороны РФ.

Пока нет подтверждений, принадлежат ли военные и техника к боевикам ЧВК Вагнера или же к регулярной российской армии.

В США отметили, что наблюдают за восстанием и считают его «серьезным».

Пригожин заявил, что взял под контроль военные объекты в российском Ростове-на-Дону, в частности штаб Южного военного округа РФ и военный аэродром.

Из-за вооруженного восстания Пригожина, Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что с целью «пресечения возможных терактов» на территории Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции.