За день «бунта Пригожина» Россия потеряла шесть вертолетов и один самолет, убиты минимум двое военных — СМИ

24 июня, 21:03
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Как утверждают росСМИ, место падения сбитого «вагнеровцами» российского вертолета в Воронежской области (Фото:скриншот видео / Верстка / Telegram)

Как утверждают росСМИ, место падения сбитого «вагнеровцами» российского вертолета в Воронежской области (Фото:скриншот видео / Верстка / Telegram)

В Воронежской области страны-агрессора России нашли сбитый «вагнеровцами» вертолет российских военных, погибли двое россиян. Об этом сообщает издание Верстка.

Верстка предполагает, что это первые человеческие жертвы вооруженного конфликта в России со стороны российского министерства обороны. По словам подписчика издания, вертолет упал рядом с селом Коминтерн в Таловском районе.

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Российский пропагандист Евгений Поддубный также опубликовал фото и написал, что это «обломки вертолета Ка-52, сбитого мятежниками в Воронежской области».

Вечером 24 июня Telegram-канал Fighterbomber, связанный с воздушными силами страны-агрессора, заявил, что российские военные уже потеряли три вертолета Ми-8 МТПР (радиоэлектронной борьбы), один Ми-8, один Ка-52, один Ми-35 и один пассажирский самолет Ил-18(22) (воздушный командный пункт).

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Ранее Telegram-канал Baza писал о якобы сбитом в Воронежской области российском самолете Ан-24.

По данным OSINT-проекта Oryx, за день «бунта» Пригожина Россия потеряла один Ил-22М или транспортный самолет Ан-24/26, шесть вертолетов, одну машину с противоминной защитой и одну бронемашину. «Вагнеровцы» потеряли одну БМП.

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Пресс-служба беларусского диктатора Александра Лукашенко вечером 24 июня объявила, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

Пригожин вскоре подтвердил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Россия Авиакомпания Украинские вертолеты Вертолеты РФ Ка-52 Вертолет Ми-8 Частная военная компания Вагнера Война России против Украины Кремль переворот гражданская война в России

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