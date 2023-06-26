«Путин был обнулен». Интервью NV с Подоляком о природе мятежа Пригожина и его последствиях для Кремля и России 26 июня, 17:27 NV Премиум Боевики ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента, объяснил в эфире Radio NV причины и последствия однодневного мятежа главаря боевиков ЧВК Вагнер Евгения Пригожина для Кремля и РФ в целом и как Владимир Путин фактически был «обнулен» публично.

— Хочу поговорить с вами о бунте Пригожина. Как вы поняли, что произошло в последний момент?

— Я думаю, что в последний момент люди, которые модерировали, потому что кроме Пригожина, очевидно, что были модераторы всего этого процесса, они получили то, ради чего они это все начинали, что им было необходимо. Посмотрим в ближайшие дни. Возможно, мы будем видеть такой теневой транзит власти. То есть Путин будет номинальным человеком. Например, допустим, тот же Патрушев уже будет более действенным лицом, скажем так, не просто теневым президентом, а даже больше что-то будет и так далее. Посмотрим. Вы знаете, я немножко иначе на эту всю ситуацию смотрю. Я считаю, что вообще это положительно.

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