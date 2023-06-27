В Кремле не увидели, как позиции Путина пошатнулись из-за бунта Пригожина

27 июня, 13:19
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Кремль (Фото:REUTERS/Stringer)

Кремль (Фото:REUTERS/Stringer)

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что не согласен с тем фактом, что после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина позиции Владимир Путина пошатнулись.

Об этом он сказал во вторник, 27 июня, пишет пропагандистское агентство РБК.

Комментируя попытку мятежа, Песков заявил об «ультраэмоциональных истериках, которые прорываются через Интернет». По версии пресс-секретаря главы Кремля, «главную роль сыграли усилия Путина не допустить худшего».

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В то же время он утверждает, что тот «буквально каждый день» координирует свои действия с диктатором Александром Лукашенко. Где Пригожин, Песков говорит, что не знает, не прокомментировав данные о его прилете в Беларусь.

Вечером 24 июня Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет «вагнеровцев» «в полевые лагеря согласно плану».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

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26 июня диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Кремль Александр Лукашенко Дмитрий Песков Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин

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