В случае успеха мятежа Пригожина Россия могла быть разделена на две части — Буданов 30 июня, 12:50 Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года. (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

По словам начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, если бы главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин реализовал свой первоначальный план во время вооруженного мятежа, то Россия бы была разделена по крайней мере на две части.

Об этом Буданов заявил в интервью The Warzone.

«Если бы Пригожин в тот день зашел в Кремль, он бы показал публике, что Кремль пустой. Министров нет. Настоящих высокопоставленных чиновников там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас в России нет власти», — предположил начальник ГУР.

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«Но с другой стороны, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то начали бы утверждать, что они являются легитимной властью, которая создает в стране ситуацию двух властей, из-за чего она сразу бы разделилась», — добавил он.

Однако Буданов подчеркнул, что то, что с Пригожиным таки удалось договориться, «выиграло немного времени» для российского руководства.

Однако глава ГУР уверен, что позиция российских властей как «всеконтролирующей опоры» была значительно подорвана действиями Пригожина и больше никогда не будет такой, как была.

Ранее Буданов прокомментировал провальный бунт Пригожина и его решение «развернуть колонны» из-под Москвы, предположив, что Пригожина переубедили, воспользовавшись его «патриотизмом», а белорусский дикатор Александр Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию.

Заговор Пригожина — что известно

23 июня Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям вагнеровцев в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался гораздо раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов вагнеровцам.

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили семь бортов российской авиации.

Против Пригожина открыли уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря. В Кремле заявили, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а сам он «уйдет в Беларусь».

27 июня белорусский диктатор Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже в Беларуси.

