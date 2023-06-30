«Не больше, чем передряга». Лавров сделал вид, будто не испугался мятежа Пригожина 30 июня, 11:45 Сергей Лавров (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, чтобы бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, боевики которого дошли до Московской области, «не более, чем потасовка».

Видео с ним опубликовали российские пропагандисты из РИА Новости в пятницу, 30 июня.

«Россия всегда из любых передряг — а это громче, чем передряга сложно назвать — выходила крепче и сильнее», — заявил Лавров.

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По его мнению, «так будет на этот раз», и он чувствует, что «этот процесс уже начался».

Переворот Пригожина в Росії: що відомо

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євгеній Пригожин оголосив про початок збройного конфлікту з міноборони РФ і похід на Москву.



Причиною він назвав нібито удар російської армії по тилових таборах вагнерівців у Ростові. Конфлікт Пригожина і Шойгу розпочався набагато раніше: ватажок Вагнера останні кілька місяців наполегливо вимагав відставки міністра оборони, звинувачуючи його в поганому управлінні військами окупантів і недостатньому постачанні боєприпасів вагнерівцям.

24 червня бойовики Вагнера взяли під контроль військові об'єкти РФ у Ростові-на-Дону та Воронежі. Вагнерівці також знищили сім бортів російської авіації.



Проти Пригожина відкрили кримінальну справу за «організацію збройного заколоту», у Москві силовики готувалися до облоги, а Володимир Путін, за даними української розвідки, екстрено виїхав із Москви на Валдай.



Але коли колона вагнерівців вже була в Московській області, у пресслужбі самопроголошеного «президента» Білорусі заявили, що Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним і той пристав на пропозицію зупинити «бунт».



Незабаром після цього Пригожин оголосив, що «розвертає колони» з-під Москви та «йде назад» у польові табори. У Кремлі заявили, що кримінальну справу щодо Пригожина закриють, а сам він «піде в Білорусь».