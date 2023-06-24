Кадыров встал на сторону Путина, комментируя бунт Пригожина 24 июня, 13:44 Кадыров и Пригожин во время встречи в 2023 году (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Марионетка Путина в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что действия главаря ПВК Вагнер Евгения Пригожина это «предательство», «нож в спину» и «настоящий военный мятеж». Кадыров добавил, что его боевики готовы помочь Минобороны РФ подавить мятеж Пригожина.



В своем телеграм-канале Кадыров обратился к российским бойцам с призывом «не вестись на провокации».

«Происходящее — это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо всем сплотиться вокруг национального лидера», — написал Кадыров, который прямо выразил поддержку российскому диктатору Владимиру Путину.

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Глава Чечни заявил, что бойцы Минобороны и Росгвардии Чеченской Республики якобы уже выехали «в зоны напряжённости».

«Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы», — написал Кадыров.

Накануне, 23 июня, главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ.

Он обвинил Минобороны в умышленном ударе по лагерю наемников в Ростове-на-Дону, хотя имел уже длительную историю конфликта с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

По состоянию на 24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове и Воронеже. Пригожин требует доступ к высшему военному руководству РФ, угрожая «пойти на Москву».