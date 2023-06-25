Два самолета Путина ночью вернулись в Москву, они пропадали с радаров недалеко от его секретной железной дороги — СМИ 25 июня, 15:23 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Два президентских самолета, которыми пользуется российский диктатор Владимир Путин, вернулись в Москву в ночь на воскресенье, 25 июня, после того, как главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин «отменил» свой бунт. Об этом пишет издание Агентство.

Накануне мониторинговый проект Беларускі Гаюн сообщил, что самолет Путина вылетел из столицы РФ и исчез с радаров. Агентство пишет, что в направлении Тверской области в субботу, 24 июня, вылетели два самолета специального летного отряда Россия, которыми пользуется глава Кремля.

Видео дня

Откуда они вылетали, с помощью сервиса Flightradar24 выяснить не удалось.

Самолеты включили транспондеры примерно в том же районе, когда возвращались в Москву. Как пишет издание, в Тверской области расположена военная авиабаза Хотилово. Там есть летный отряд Россия, а в 60 км — резиденция Путина на Валдае.

Проанализировав спутниковые снимки, Агентство установило, что рядом с аэродромом в 2017 году построили железнодорожную ветку и станцию. Последняя похожа на ту, которая есть рядом с резиденцией диктатора.

«Эта информация позволяет предположить, где президент мог переждать бунт», — пишет Агентство.



Местный житель рассказал изданию, что до строительства железнодорожной станции Путин уже использовал авиабазу для поездок на Валдай, в Хотилово он пересаживался на автомобиль. После появления железной дороги в резиденцию можно было ездить на поезде.

Пригожин объявил о своем марше на Москву и начале вооруженного конфликта с минобороны России вечером 23 июня, якобы после того, как российская армия нанесла удар по «тыловому лагерю» боевиков.

Вечером 24 июня главарь «вагнеровцев» объявил, что «разворачивает колонны», которые, по его словам, не дошли 200 км до Москвы, потому что его боевики якобы не захотели «проливать русскую кровь».

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.