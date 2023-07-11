«Вагнеровцы» во время бунта Пригожина дошли до российской ядерной базы — Reuters 11 июля, 01:10 Работница стирает логотип ЧВК Вагнер с окна Вагнер-центра в Санкт-Петербурге, 1 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Anton Vaganov)

Боевики кремлевской так называемой ЧВК Вагнера во время своего однодневного «бунта» 24 июня дошли до базы, где хранится ядерное оружие. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местных жителей, видео в соцсетях, свои источники и руководителя ГУР Кирилла Буданова.

Журналисты пишут, что боевики двинулись в направлении ядерной базы Воронеж-45, отклолвшись от более крупной колонны тяжелой техники, которая продвигалась по трассе М4 на севере от Ростова-на-Дону. Судя по сообщениям местных жителей и информации в Сети, эта группа «вагнеровцев» направилась на восток и в первом же селе вступила в перестрелку с российскими военными. Затем, по версии Reuters, боевики беспрепятственно проехали 90 км.



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По данным агентства, след «вагнеровцев» обрывается примерно в 100 км от ядерной базы Воронеж-45, в районе города Таловая. Там, по словам местных жителей, «вагнеровцев» атаковали военные страны-агрессора, был сбит российский вертолет. Журналисты не смогли точно установить, что произошло потом.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Reuters сказал, что «вагнеровцы» дошли до базы и хотели захватить небольшие ядерные устройства советских времен, которые можно перенести в рюкзаке, чтобы «поднять ставки». По словам Буданова, единственной преградой на путин боевиков оказались двери в хранилище, и им не удалось попасть в «техническую секцию».

Источник агентства, «близкий к Кремлю и имеющий связи с военными», частично подтвердил слова Буданова. Он утверждает, что боевики смогли попасть в «зону особого интереса», где хранятся ядерные боеприпасы, что обеспокоило представителей США.



Другой собеседник Reuters на временно оккупированных территориях на востоке Украины заявил, что это вызвало обеспокоенность в Кремле и «послужило импульсом» для внезапного прекращения мятежа вечером 24 июня при посредничестве беларусского диктатора Александра Лукашенко.

Американские чиновники, с которыми общались журналисты, усомнились в этой версии. Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Адам Ходж сказал, что Вашингтон «не может подтвердить» эту информацию и что у США нет никаких доказательств того, что ядерные материалы могли находиться в опасности.

Мятеж Пригожина в России: что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и Шойгу начался раньше: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточных поставках боеприпасов «вагнеровцам».

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили минимум семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Владимир Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «идет назад» в полевые лагеря.

10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.