«В Кремле недовольны Лукашенко». Главред Euroradio объясняет NV, как сильно изменилась легенда о том, как сдался Пригожин 7 июля, 16:25 NV Премиум Белорусский диктатор Александр Лукашенко, 6 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Кремль остался недоволен заявлениями и действиями белорусского диктатора Александра Лукашенко вокруг его роли в прекращении так называемого мятежа Пригожина, теперь в Москве меняют легенду о роли белорусского президента, рассказал Radio NV Павел Свердлов, главный редактор Euroradio.

— По опыту того, чем занимались КГБ и ФСБ. Сейчас что-то происходит с этим пригожинским бунтом и его последствиями, что мы должны с вами понять? Такое чувство, что они готовят реинкарнацию Пригожина в новом качестве. Каким может быть это качество? <...> И кроме того, все эти танцы вокруг Пригожина в Беларуси выглядят как часть определенного плана, что вы думаете?

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— Совершенно очевидно, что с прошлого акта этого спектакля что-то поменялось. Вот Лукашенко был герой, который спасал Россию и которого, по его словам, не нужно было называть героем <...>. А теперь стало все совсем по-другому. Уже «вагнеровцы» — не самое боеспособное подразделение, как Лукашенко говорил раньше, уже они то ли заехали, то ли не заехали, то ли мы их разместили, то ли еще только предложили военные городки. Уже он говорит о том, что они должны будут подписать какие-то контракты с Беларусью, а мы же помним, от чего «вагнеровцы» вообще уезжали из России и против чего был их этот «марш справедливости».