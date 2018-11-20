20 ноября 2018, вторник

Бунт на корабле: украинских моряков с захваченного мигрантами в Средиземном море судна освободили

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Моряки находятся в безопасности, о судьбе мигрантов не сообщается
Фото: МИД Украины

Моряки находятся в безопасности, о судьбе мигрантов не сообщается

Украинские моряки с ливийского грузового судна Nivin, захваченного в Средиземном море нелегальными мигрантами, освобождены, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"Судно Nivin (порт Мисрата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в т.ч. трех граждан Украины. Украинские моряки - в безопасности", - сообщили в департаменте консульской службы МИД Украины.

Экипаж Nivin на прошлой неделе спас 95 мигрантов в Средиземном море в 115 милях к востоку от Триполи. 10 ноября Nivin достигло порта Мисрата, однако некоторые мигранты отказались сойти на берег Ливии.

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Мигранты подняли бунт, требуя от капитана взять курс в ЕС. На борту судна Nivin находилось 15 членов экипажа - 12 граждан Румынии и трое украинцев. Моряки транспортировали груз из Италии в Ливию.

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