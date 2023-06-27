Тяжелую военную технику ЧВК Вагнера передадут действующим подразделениям ВС РФ — Минобороны России 27 июня, 11:50 Боевик ЧВК Вагнера в Ростове-на-Дону (Фото:REUTERS/Stringer)

После завершения вооруженного восстания боевиков ЧВК Вагнера в Минобороны России сообщили о подготовке к передаче тяжелой военной техники наемников в действующие подразделения Вооруженных Сил России.

Об этом оборонное ведомство РФ заявило в Telegram.

23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость», однако уже вечером 24 июня Пригожин выехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнера ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты.

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Он заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

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В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным, и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле сказали, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, вагнеровцы вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

Российский диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением и предложил боевикам ЧВК Вагнера, которые участвовали в попытке мятежа три варианта действий: продолжить службу в России, подписав контракт с Министерством обороны, вернуться к своим родственникам в РФ или же отправиться в Беларусь.

