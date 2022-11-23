Бункер № 1. Что известно о главном спецукрытии Путина и его инфраструктуре 23 ноября, 13:19 Главный путинский бункер находится на глубине 200−300 м под Кремлем, его начали строить еще в 1960-х (Фото:Reuters)

Один из самых известных и старейших бункеров Путина находится под Кремлем, американская разведка узнала о нем несколько десятилетий назад.

По ее данным, бункер № 1 расположен на глубине 200−300 м и является едва ли не одним из самых укрепленных в РФ подземных укрытий, говорится в статье НВ Где прячется Путин. НВ называет пять подземных бункеров, где может находиться российский диктатор.

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Предполагается, что строительство этого подземного убежища началось в 1950-х, после первых испытаний атомной бомбы, и с тех пор инфраструктура этого объекта постоянно усовершенствуется, а защита усиливается.

Московский бункер имеет разветвленную инфраструктуру и крайне высокую степень защиты, поскольку предполагалось, что здесь будет находиться высшее военно-политическое руководство страны в период вооруженного, в частности ядерного конфликта, и отсюда можно будет управлять страной и ее армией.

Согласно данным агентства военной разведки США, в российской столице есть еще один похожий по прочности бункер, расположенный возле Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

По оценкам Министерства обороны США, в таких бункерах может находиться до 10 тыс. человек. Предполагается, что запаса продовольствия, воды, медикаментов и автономной работы систем жизнеобеспечения здесь хватит на несколько месяцев после вероятной ядерной атаки.

В опубликованном в 1991 году отчете минобороны США — Military forces in transition [Вооруженные силы в переходный период] - говорится, что оба спецукрытия — под Кремлем и в районе МГУ — соединяются между собой системой секретной правительственной подземной железной дороги.

По данным американского минобороны, правительственная секретная подземная железная дорога, впоследствии получившая условное название Метро-2, имеет несколько веток, которые могут вести к другим спецукрытиям, а также к VIP-терминалу аэропорта Внуково.

После распада СССР бывшие государственные чиновники в ряде интервью косвенно подтверждали наличие в Москве секретного подземного транспорта, связывающего правительственные бункеры под Москвой.

