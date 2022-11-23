16-уровневый бункер. Как устроено укрытие под гигантским дворцом Путина на мысе Идокопас 23 ноября, 14:22 16-уровневый бункер находится под дворцом российского диктатора Владимира Путина на мысе Идокапас (Фото:DR)

Масштабный 16-уровневый бункер есть под стоящимся дворцом российского диктатора Владимира Путина на мысе Идокапас на побережье Черного моря у села Прасковеевки в 20 км от Геленджика, о котором сообщал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Об этом укрытии рассказывается в статье НВ Где прячется Путин. НВ называет пять подземных бункеров, где может находиться российский диктатор.

Согласно расследованию ФБК, строительство одного из самых засекреченных дворцовых комплексов, над территорией которого официально установлена бесполетная зона, продолжается с 2005 года.

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Сообщалось, что дворец площадью едва ли не 18 тыс. кв м, ресторанный комплекс, гостевой дом, вертолетная площадка и подземный ледовый дворец-пятиэтажка построены на участке площадью почти 68 га.

Кроме того, как стало известно ФБК, под дворцовым комплексом построен 16-уровневый подземный комплекс с лифтом, винотекой и выходом на пляж к Черному морю.

После этого издание Медуза пошло дальше и опубликовало дополнительное расследование, из которого выяснилось, что этот подземный комплекс полностью пронизывает мыс Идокопас, на котором возвышается дворец диктатора. «Под домом целый муравейник», — рассказал журналистам один из строителей этого подземелья.

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

«Мы просто заходим в вестибюль, как мы это каждый день делаем в метро, и спускаемся вниз, — объяснил работник журналистам Медузы. — На 14−15 уровнях — верхний блок технических помещений. На восьмом — винотека. В самом низу, на первом этаже, еще технические помещения и 100-метровый туннель, выходящий на пляж». При этом по данным журналистов, внутрь подземного комплекса можно попасть из трех разных вестибюлей: один у главного входа во дворец, другой — на причале, а еще один пронизывает всю скалу и дотягивается до Молокановой щели. А еще здесь есть лифтовая шахта и эвакуационная штольня.

Как выяснили журналисты Медузы, на территории имения планировалось два таких подземных комплекса, но от второго отказались после экономического кризиса 2008 года. Проектирование подземных сооружений выполнила компания, специализирующаяся на подготовке документации по строительству новых линий и сооружений Московского метрополитена.

Таким образом, подземный комплекс на Черноморском побережье фактически является ни чем иным как 16-уровневым бункером российского диктатора. Впрочем, и основное здание путинского дворца вполне может служить укрытием, поскольку, по утверждению расследователей, способно выдержать девятибалльное землетрясение, которое считается опустошительным и приводит к разрушению стен и межэтажных перекрытий в обычных домах и разрыву подземных трубопроводов.