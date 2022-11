Готовились заранее. Под высочайшей точкой горы Южного Урала есть бункер на 300 тысяч человек на случай Третьей мировой 23 ноября, 15:28 В бункере под горой Ямантау на южном Урале 300 тысяч человек могут прожить минимум полгода, не поднимаясь на поверхность (Фото:DR)

Под горным массивом высочайшей точки южного Урала — горы Ямантау, высотой 1640 м — находится гигантский бункер на случай Третьей мировой войны, который может вместить 300 тысяч человек.

Об этом укрытии рассказывается в статье НВ Где прячется Путин. НВ называет пять подземных бункеров, где может находиться российский диктатор.

Широкой общественности об этом бункере стало известно в 1996 году после публикации в издании The New York Times материала Despite Cold War’s End, Russia Keeps Building a Secret Complex [Несмотря на окончание холодной войны, Россия продолжает строить секретный комплекс]. Согласно данным американцев, строить секретное подземное укрытие начали еще при генсеке Леониде Брежневе, когда Советский Союз втянулся в гонку вооружений с США. В комментарии изданию чиновник из Пентагона озвучил мнение, что вероятнее всего это убежище, строительство которого велось и на момент выхода материала, будет служить центром управления ядерным оружием и бункером для военно-политического руководства РФ. В то же время, NYT со ссылкой на собственные источники предполагало, что под Ямантау может размещаться и секретный завод по производству оружия.

По данным Стратегического командования Вооруженных Сил США, гора Ямантау может являться секретным комплексом бомбоубежищ.

Как уверяют исследователи этого объекта, создание на южном Урале спецукрытия предполагалось для безопасного нахождения там советских чиновников в случае Третьей мировой войны. А под сотнями метров горного массива находится подземный комплекс, где одновременно могут находиться до 300 тыс. человек. Кроме того, внутри укрытия создана вся необходимая инфраструктура, подведены коммуникации и налажены системы жизнеобеспечения, благодаря чему под землей можно прожить минимум полгода, не поднимаясь на поверхность.

Место расположения спецобъекта выбрано не случайно. Он находится в глубине страны, в 1,5 тыс. км от Москвы, а горный массив Ямантау, согласно проекту, должен погасить ударную волну от вероятной ядерной атаки на РФ.

Исследователи вспоминают, что в начале своего президентства Путин часто гостил на южно-уральском горнолыжном курорте Абзаково, в нескольких десятках километров от Ямантау. По официальной версии, российскому диктатору просто нравилось кататься там на лыжах. А по неофициальной версии, предполагают, что таким образом Путин совмещал приятное с полезным и приезжал в регион, чтобы лично проконтролировать ход работ на секретном подземном объекте, строительство которого завершилось в 2002 году.