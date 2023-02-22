Россияне начали растягивать линии снабжения из-за прицельных ударов ВСУ — Бундесвер 22 февраля, 15:43 Бригадный генерал отметил, что сначала оккупанты проводили атаки «слишком нескоординированно» (Фото:REUTERS/Yan Dobronosov)

Российские оккупанты растягивают линии снабжения из-за точных ударов украинской армии по командным пунктам россиян.

Об этом сообщил бригадний генерал Бундесвера Кристиан Фрейдинг для агентства dpa, которое цитирует Spiegel.

Фрейдинг отметил, что сначала оккупанты проводили атаки «слишком нескоординированно». Однако россияне компенсировали это мобилизацией и использованием наемников.

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«Мы видим постепенную способность обучиться убирать важные точки тылового обеспечения, важные командные пункты и командные объекты из-под огня противника. Однако это растягивает линии снабжения, а также делает их более уязвимыми. Но везде, где россияне этого не делают, украинцы сильно бьют по ним», — сказал генерал Бундесвера.

Он добавил, что немецкие танки и бронетранспортеры помогут украинцам создать локальное превосходство.

«Тогда они смогут добиться успеха как в защите, так и в нападении», — отметил он.

Фрейдинг добавил, что широкое продвижение ВСУ затруднено, однако украинцы доказали, что тактически они «могут быть очень умелыми».