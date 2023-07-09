Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины 9 июля, 04:44 Немецкий Бундестаг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил закупку боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.



Об этом сообщает Укринформ.

Германия, таким образом, хочет обеспечить собственные потребности и поддержать Украину.

«Нападение России на Украину в корне изменило рамки политики безопасности. Это обусловливает необходимость закупки дополнительных боеприпасов — для вооруженных сил Германии, а также для вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны.

Видео дня

Дополнительно в данный момент планируют закупить боеприпасов на сумму в более чем 600 миллионов евро. Каждый отдельный контракт Бундесвера объемом более 25 миллионов евро должен предварительно быть одобрен бюджетным комитетом Бундестага.

Читайте также: Германия выступила против передачи кассетных боеприпасов Украине

7 июля Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в котором есть инженерная техника и средства борьбы с беспилотниками.

Украина получила еще один мост для мостоукладочной бронетехники Beaver, бронированный мостоукладчик Beaver, инженерную бронированную машину DACHS, шесть большегрузных тягачей 8×8 HX81 и три полуприцепа, а также три средства для радиопомех и два противоводроновых датчика.