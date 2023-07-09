Бундестаг одобрил закупку боеприпасов для Украины
Немецкий Бундестаг (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)
Бюджетный комитет немецкого Бундестага одобрил закупку боеприпасов для САУ Panzerhaubitze 2000, основного боевого танка Leopard 2 и боевой машины пехоты Puma.
Об этом сообщает Укринформ.
Германия, таким образом, хочет обеспечить собственные потребности и поддержать Украину.
«Нападение России на Украину в корне изменило рамки политики безопасности. Это обусловливает необходимость закупки дополнительных боеприпасов — для вооруженных сил Германии, а также для вооруженных сил Украины», — заявили в Минобороны.
Дополнительно в данный момент планируют закупить боеприпасов на сумму в более чем 600 миллионов евро. Каждый отдельный контракт Бундесвера объемом более 25 миллионов евро должен предварительно быть одобрен бюджетным комитетом Бундестага.
7 июля Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в котором есть инженерная техника и средства борьбы с беспилотниками.
Украина получила еще один мост для мостоукладочной бронетехники Beaver, бронированный мостоукладчик Beaver, инженерную бронированную машину DACHS, шесть большегрузных тягачей 8×8 HX81 и три полуприцепа, а также три средства для радиопомех и два противоводроновых датчика.