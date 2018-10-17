17 октября 2018, среда

Букеровскую премию впервые получила писательница из Северной Ирландии

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Анна Бернс получила премию за книгу Молочник (Milkman)
Фото: Irish Times

Анна Бернс получила премию за книгу Молочник (Milkman)

Писательница из Северной Ирландии Анна Бернс стала победителем Букеровской премии 2018 года.

Об этом передает ВВС.

Бернс получила премию за книгу Молочник, в которой описывается роман молодой девушки с замужним мужчиной.

Как победитель премии, Бернс получит приз в размере 50 тысяч фунтов.

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