Букеровскую премию впервые получила писательница из Северной Ирландии

Писательница из Северной Ирландии Анна Бернс стала победителем Букеровской премии 2018 года.
Об этом передает ВВС.
Бернс получила премию за книгу Молочник, в которой описывается роман молодой девушки с замужним мужчиной.
Как победитель премии, Бернс получит приз в размере 50 тысяч фунтов.
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