В Республиканской партии считают, что сосредоточенность Дональда Трампа на собственном наследии и популизме стоила победы на промежуточных выборах (Фото: Getty Images/Samuel Corum)

Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине , а ныне эксперт (United States Institute of Peace, независимого внепартийного центра, финансируемого Конгрессом и занимающегося предотвращением и урегулированием конфликтов за рубежом, дал интервью NV.

Шок в рядах Республиканской партии, вызванный сокрушительным поражением на промежуточных выборах, постепенно утихает: на смену отчаянию приходит гнев в адрес президента США. Именно так американская пресса описывает настроения политиков.

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Зацикленность Дональда Трампа на собственном наследии, втягивание в бессмысленную войну с Ираном и равнодушие к проблемам избирателей стоили республиканцам контроля над Конгрессом. Поэтому в январе президент США столкнется с мотивированным демократическим большинством в законодательных органах, стремящимся изменить повестку дня и расследовать деятельность его администрации.

Начинается неопределенный этап второго срока Трампа и впереди — жесткая борьба за лидерство в Республиканской партии между влиятельными политиками, прогнозирует в интервью NV Уильям Тейлор, бывший посол США в Украине.

О политическом будущем Трампа и республиканцев, а также о первых шагах обновленного Конгресса США Тейлор в деталях рассказал NV.

В чем, по вашему мнению, причина провала республиканцев на промежуточных выборах? Какие главные ошибки допустила администрация Трампа ?