Большая четверка. Чтобы постичь будущее Америки, взгляните на четыре ее суперштата — The Economist 25 января, 08:12 Эксклюзив NV Губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис (слева) и губернатор-демократ Калифорнии Гевин Ньюсом (справа), вероятно, будут бороться за пост президента США, пишет Александра Сьюч Басс (Фото:REUTERS/Octavio Jones, REUTERS/Leah Mills)

Александра Сьюч Басс, старшая корреспондентка по вопросам политики, технологий и общества The Economist, рассказывает о политике четырех суперштатов США и президентских амбициях губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и губернатора Флориды Рона Десантиса.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Зрозуміло, що увага фанатів політичного театру прикута до того, що відбувається у Вашингтоні, округ Колумбія. Та якщо вони хочуть розуміти, куди прямує Америка, їм варто придивитися до окремих штатів, і особливо до чотирьох найбільш густонаселених: Каліфорнії, Флориди, Нью-Йорку й Техасу. Загалом тут проживає понад третина американців і генерується понад третина національного ВВП.

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Важливими їх робить не один лише розмір. Ці суперштати першими запроваджують новаторські політики, що їх можуть переймати інші штати та Вашингтон. Розділені за ідеологічними лініями, суперштати пропонують протилежні бачення напрямів розвитку країни і таким чином втілюють ідею про те, що Америка стає дедалі більш розділеною.

За своїм задумом федералістська система дозволяє штатам провадити власні експерименти, слугуючи, як висловився колишній суддя Верховного Суду Луїс Брандейс, «лабораторіями демократії». Каліфорнія та Нью-Йорк мають схожі моделі з високими податками, інтенсивним регулюванням та щедрою системою соціального захисту. Флорида й Техас мають низькі податки та слабке регулювання.

Каліфорнією та Нью-Йорком керують демократи, Флоридою й Техасом — республіканці. Усі чотири штати є штатами «трифекти». Це означає, що обидві палати законодавчого органу штату та офіс губернатора контролює одна й та сама партія. Ця тенденція контролю [всіх інституцій виборної влади] єдиною партією набула поширення. Сьогодні налічується 37 штатів трифекти — приблизно вдвічі більше, ніж було в 1992 році. Це допомагає зрозуміти, чому штати проводять партійні політичні експерименти, що не відбивають справжньої волі виборців. Наприклад, у Техасі зараз діє закон, що забороняє аборти від моменту зачаття, без винятку для випадків насильства чи інцесту, хоча більшість техасців виступають проти таких суворих обмежень.

Як і країна, суперштати тяжіють до різних полюсів, і впроваджувані ними політики прямо суперечать одна одній. Наприклад, Каліфорнія та Нью-Йорк провадять передову політику у сфері зеленої енергетики: Каліфорнія навіть збирається з 2035 року заборонити продаж бензинових автомобілів. Водночас Техас нещодавно заборонив вести бізнес у штаті тим фінансовим компаніям, що не надають достатньої підтримки видобутку нафти й газу. А Флорида наклала заборону на інвестиційні рішення, засновані на принципах екологічності, соціальної справедливості та відповідального управління.

У суперштатах варто стежити за трьома речами. По перше, за людьми. Відбулися великі хвилі міграції зі штатів з високими податками, як-то Каліфорнія та Нью-Йорк, та до штатів без податку на прибуток — зокрема, Флориди й Техасу. Перемога у змаганні за людей формуватиме майбутнє, оскільки зростання населення — це двигун економіки і має визначальний вплив на політичну владу у Вашингтоні. Після перепису населення 2020 року Каліфорнія та Нью-Йорк втратили по одному місцю в конгресі, тоді як у Техасу додалося два, а у Флориди — одне.

По-друге, слід звертати увагу на політичні проблеми, що їх піднімають ці штати і що часто передвіщають дебати на національному рівні. Каліфорнія і, меншою мірою, Нью-Йорк бачать себе cиніми проблисковими маячками [тобто подають сигнали про необхідність негайної дії] демократичного порядку денного. Вони вже стали першими у запровадженні політик у таких сферах, як доступ до абортів, кліматичні зміни та допомога нелегальним іммігрантам. У 2023 році вони, ймовірно, ще вище піднімуть планку щодо захисту довкілля, соціального добробуту й охорони праці. Флорида й Техас бачать себе першими, хто впроваджує найновіші віяння республіканської політики, та запропонують нові суперечливі закони щодо соціальних питань та виборів.

Третє, за чим потрібно стежити, — пряме протистояння між суперштатами. Один із прикладів — автобусні перевезення щойно прибулих іммігрантів із Флориди й Техасу до міст, де голосують за демократів. Точки зіткнення будуть численними: від виконання норм імміграційного законодавства до абортів. У 2023 році очікуйте побачити численні поєдинки між губернаторами й генеральними прокурорами суперштатів.

Найбільш яскраво це проявиться у суперництві між губернатором Каліфорнії Ґевіном Ньюсомом та губернатором Флориди Роном Десантісом. Обидва, ймовірно, будуть змагатися за посаду президента й намагатимуться використати свої штати як «символічний образ того, що вони запропонували б американському народові», зауважує Кен Міллер із коледжу МакКенна в Клермонті, Каліфорнія. Можливо, у 2024 році виборцям доведеться обирати між Золотим штатом [Каліфорнія] і Штатом сонячного світла [Флорида] як візіями розвитку всієї країни.

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