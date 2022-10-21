Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство, она представила своих министров

21 октября, 20:51
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Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Джорджа Мелони (Фото:REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Президент Италии Серджио Маттарелла поручил лидеру партии Братья Италии Джордже Мелони сформировать новое правительство.

Как сообщает ANSA, Мелони уже представила список министров, принятие присяги состоится в субботу, 22 октября.

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Главой МИД и вице-премьером от партии Сильвио Берлускони Вперед, Италия будет Антонио Таяни (бывший еврокомиссар и председатель Европарламента с 2017 по 2019 годы). Министром обороны назначен Гвидо Кросетто (занимал пост замминистра обороны в правительстве Берлускони с 2008 по 2011 годы, один из основателей Братьев Италии). Министром инфраструктуры и вице-премьером станет лидер партии Лига Маттео Сальвини (экс-министр внутренних дел и зампредседателя Совета министров в 2018—2019 годах, бывший евродепутат).

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Как пишет La Repubblica, в правительстве Мелони будет 24 министра, среди них шесть женщин. В уходящем правительстве Марио Драги было 23 министра, в том числе восемь женщин. Девять новых министров — представители Братьев Италии, по пять — Лиги и Вперед, Италия, еще пять министров не принадлежат к политсилам (так называемые технические министры).

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25 сентября в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правая коалиция, состоящая из трех партий: Братья Италии, Лига и Вперед, Италия. Джорджа Мелони — лидер первой из политсил, которая набрала около 25% голосов, — возглавит самое правое правительство в истории послевоенной Италии.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Италия Министры Лига Севера Маттео Сальвини правительство Джорджия Мелони

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