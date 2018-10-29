Будущая отставка главы ХДС Германии. Что ждет Украину без Ангелы Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии Христианско-демократический союз Германии. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Последний срок

29 октября в Берлине Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии, которые должны пройти в начале декабря. В то же время Меркель добавила, что до выборов в 2021 году продолжит выполнять обязанности главы правительства.

Четвертый срок станет последним ее сроком на этой должности, добавила она.

Свою отставку Меркель называет справедливой

Такое решение, по ее словам, позволяет немецкому правительству наконец сосредоточить усилия на качественном управлении, чего требуют люди. Также это является справедливым, отметила канцлер.

Меркель приняла решение после того, как две партии, входящие в правящую коалицию в Германии (Христианско-демократический союз и Социал-демократическая партия), потерпели сокрушительный урон на выборах в земельный парламент богатой федеральной земли Гессен.

По предварительным результатам, партия Меркель победила с 27% голосов. Однако по сравнению с выборами 2013 года, партия потеряла более 11%.

Худшим за долгие годы этот результат назвал социал-демократ, лидер партийной фракции в Гессене Торстен Шефер-Гумбель.

Потери действительно немалые, признал премьер-министр Гессена Фолькер Буфье. В то же время, как добавил он, определенная цель была достигнута. Результат все равно в определенном смысле стал победным.

Должность канцлера

Источники также утверждают, что Меркель, несмотря на готовность покинуть пост главы партии, хочет остаться канцлером. В то же время она ранее уже давала понять, что эти две должности для нее неразрывно связаны.

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Сейчас происходит закат эпохи Меркель, отметил эксперт-международник Владимир Воля. По его словам, она будет пытаться в дальнейшем возглавлять правительство Германии.

Ситуация в правительстве, скорее всего, пока не будет меняться, добавил эксперт. В то же время, спрогнозировал Воля, можно ожидать досрочные выборы Бундестага и измельчения политических сил.

По его мнению, немецкая политика останется такой же. Однако в зависимости от результатов выборов в вопросе внешней политики Германии, возможны определенные компромиссные шаги между разными политсилами.

Отношения с Украиной

Следующее правительство Германии также может быть менее лояльным по отношению к Украине, добавил эксперт.

Украине стоит готовиться к Германии без Меркель

Даже при условии, что Меркель останется на посту канцлера, Украине следует готовиться к Германии без Меркель, отметил заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, Меркель в Германии уже не воспринимается как незаменимый лидер. Есть шансы, что она не удержится на посту канцлера до конца своего четвертого срока - до 2021 года.

"Трудно судить, какая будет политика по делам в Европе, но одно ясно точно - если Меркель уйдет в отставку, то Украине придется не то, что с нуля, но нарабатывать уровень доверия с точки зрения восприятия конфликтов, ситуаций, который имела Меркель. На позиции Меркель сегодня держится отношение Германии вообще к российско-украинскому конфликту. Так же на этой позиции держится и Европа", - сказал Белесков.

Курс евро к доллару неожиданно упал. Причиной стало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о готовности уйти в отставку с поста главы правящего Христианско-демократического союза.

Меркель возглавляла партию Христианско-демократический союз с 2000 года. С 2005 года она находится на посту канцлера Германии.

Напомним, что на фоне заявления главы немецкого правительства Ангелы Меркель о намерении отказаться от должности главы Христианско-демократического союза (ХДС) Свободные демократы призвали ее покинуть и кресло канцлера.