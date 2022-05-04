Говорит агрессор. В Кремле отрицают, что 9 мая Россия официально объявит войну Украине и мобилизацию 4 мая, 13:58 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков (Фото:Alex Kirilov/www.flickr.com)

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор Россия не планирует 9 мая объявлять мобилизацию.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщает Медуза.

«Это неправда. Это чушь», — сказал он.

Отвечая на вопрос, какова вероятность того, что Путин воспользуется 9 мая для того, чтобы официально объявить войну, Песков сказал, что «никакова».

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«Я уже ответил на этот вопрос. Это чушь», — сказал он.

О планах РФ объявить мобилизацию 9 мая заявлял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью НВ.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США и Запада сообщил, что 9 мая Путин может объявить войну Украине вместо так называемой «специальной военной операции».

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