Германия, вероятно, не будет выдавать Украине уклонистов от мобилизации — DW 12 сентября, 23:58 Флаг Германии (Фото:Jörn Heller / Pixabay)

Возможность экстрадиции украинских уклонистов из Германии от воинской службы существует, но вероятность этого крайне мала, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на экспертов.

Процедура экстрадиции между Германией и Украиной осуществляется на основании Европейской конвенции о выдаче правонарушителей. По словам представителей Министерства юстиции Германии, дезертирство и уклонение от военной службы, не могут быть основанием для экстрадиции.

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Однако такие преступления, как предоставление взяток, чтобы не быть мобилизованным, не являются исключениями для экстрадиции. И защищенный статус, который часто есть у украинских беженцев в Германии, не препятствует экстрадиции в этом случае, хоть и может затянуть его, объясняют специалисты.

Чтобы экстрадиция была возможной, украинские правоохранители должны собрать доказательства, открыть уголовное производство, объявить подозрение или заочно вынести приговор и подать экстрадиционный запрос. Только после этого немецкие суды могут начать рассмотрение относительно его обоснованности.

Руди Фридрих, председатель Connection E.V., которая отстаивает права отказников от военной службы и дезертиров, называет возможность экстрадиции украинских уклонистов «очень гипотетической».

«Мы не знаем, каким может быть обоснование такого запроса на экстрадицию. Можно лишь сказать, что выдача за преступления, предусмотренные военным правом, невозможна, а в отношении других преступлений, то это должно рассматриваться судами в каждом отдельном случае, кроме того, есть возможность обжалования», — отметил он.

Профессор кафедры международного уголовного права в Университете Юлиуса Максимилана в Вюрцбурге Франк Петер Шустер также отмечает, что в Германии отказ от военной службы с оружием по соображениям совести не только возможен, но и гарантируется Конституцией, и это может стать дополнительной преградой для экстрадиции.

Фридрих также акцентирует, что даже в случае начала экстрадиционной процедуры в Германии, уклонисты могут подать прошение об убежище, и тогда, как просители убежища, будут находиться под защитой на протяжении всей процедуры рассмотрения.

По данным МВД Германии, в страну после 24 февраля 2022 года въехало 214 263 украинских мужчин в возрасте 18 до 60 лет. Из них по состоянию на конец июля в Германии оставалось 184 272 человека. Сколько из них попали в Германию и оставались в стране, нарушая украинское законодательство, и сколько бежали от мобилизации с помощью взяток, подделки документов, незаконного пересечения границы или других нарушений, неизвестно. В МВД Германии сообщили, что пока никаких обращений со стороны Киева по экстрадиции мужчин не поступало.