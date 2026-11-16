Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет окончательное решение о своем участии в выборах президента после Нового года, пишет Axios (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс еще не принял окончательного решения о своем участии в президентских выборах в 2028 году. Он сделает это только после Нового года.

Об этом пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Также сообщается, что он может подождать до конца весны, чтобы заявить о своих намерениях публично.

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По словам источников, Вэнс все еще обсуждает свое потенциальное участие в выборах со своей семьей.

При этом союзники Джей Ди Вэнса утверждают, что результаты республиканцев на промежуточных выборах не повлияли на его репутацию как главного претендента от Республиканской партии на выборах 2028 года.

Ближайшие политические советники Вэнса считают, что он должен баллотироваться в 2028 году и что вероятнее всего он так и сделает, пишет Axios со ссылкой на источник.

Также издание указывает, что, по мнению людей из окружения Вэнса, свое объявление о планах на 2028 год он отложил из-за президента США Дональда Трампа.

Джей Ди Вэнс опасается, что слишком ранний старт кампании отвлечет внимание от действующего американского лидера и может его рассердить.

Axios также пишет, что ряд других республиканцев также рассматривают возможность выдвижения своих кандидатур. В частности, сенатор от Техаса Тед Круз. Впрочем, многие республиканцы сомневаются, что он сможет стать серьезным конкурентом Вэнсу, особенно, если вице-президент США заручится поддержкой Трампа.

По данным издания, ряд республиканцев рассматривают государственного секретаря Марко Рубио как потенциально более грозного соперника Вэнса.

Среди других потенциальных кандидатов от Республиканской партии — бывший губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, губернатор Джорджии Брайан Кемп и губернатор Флориды Рон Десантис.

13 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Вэнс может не баллотироваться на пост президента в 2028 году — после сокрушительного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.

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4 ноября Вэнс назвал войну с Ираном главной причиной поражения республиканцев. Он считает, что часть сторонников Дональда Трампа перешла к демократам из-за этой войны, инфляции и политики в отношении Израиля.