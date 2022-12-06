Иран так и не поставил России ракеты, Китай передает РФ только бытовую технику — Буданов 6 декабря, 18:52 Кирилл Буданов (Фото:Александр Медведев/НВ)

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты. Также, по его данным, Китай отправляет в РФ только бытовую технику.

«По состоянию на сейчас, ни одной баллистической ракеты Иран не поставил РФ», — сказал он в эфире телемарафона.

Буданов добавил, что, по данным украинской разведки, Китай также не поставлял России оружие.

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«С Китаем та же история. Ничего особенно, кроме огромного количества стиральных машинок, телевизоров и других бытовых средств, доставлено не было», — отметил он.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников, и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

По словам президента Владимира Зеленского, Москва заказала в общей сложности 2400 дронов этого типа у Тегерана.

Ранее американские СМИ сообщали, что власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.