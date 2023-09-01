Россия отправляет в Беларусь ядерные боеголовки, которые были сняты с утилизации — Буданов 1 сентября, 17:47 Кирилл Буданов (Фото:NV)

По данным украинской разведки, Россия снимает с утилизации со складов Росатома ядерные боеголовки для Точки-У и отправляют их в Беларусь.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«В РФ эти ядерные боеголовки для Точки-У, они советские еще и были на утилизации. Так вот, их сейчас в Росатоме с утилизации снимают, со складов Росатома, не военных арсеналов, получают, продлевают ровно на один год срок годности, просто написав, что еще год можно, и их загоняют в Беларусь», — сказал Буданов.

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По данным главы ГУР, россияне таким образом еще и решают вопросы утилизации боеголовок. Буданов добавил, что россияне также привезли туда ядерные бомбы для самолетов Су-24М.

Также, по его мнению, риск применения ядерного оружия с территории Беларуси нулевой.

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля.

22 августа президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна-террорист Россия находится в процессе переброски ядерного оружия малой дальности в соседнюю Беларусь.