Последние полгода на официальные мероприятия ездят двойники Путина — Буданов

20 мая, 09:11
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По данным украинской разведки, последние полгода на официальные мероприятия ездят двойники Путина (Фото:Valery Sharifulin / TASS / Handout via REUTERS)

По данным украинской разведки, последние полгода на официальные мероприятия ездят двойники Путина (Фото:Valery Sharifulin / TASS / Handout via REUTERS)

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин точно лично начинал войну с Украиной, но последние полгода даже на официальные мероприятия ездят его двойники.

Об этом Буданов сказал в интервью Дмитрию Комарову.

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«Могу вам точно сказать, что Путин существовал. Существует ли сейчас? Давайте подождем. Думаю, все увидят правду. В любом случае он был достаточно болен еще в 2021 году, у него были достаточно серьезные проблемы со здоровьем», — сказал Буданов.

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Он отметил, что у Путина очень много разных страхов.

«Он не доверяет своему окружению, он боится внутреннего переворота, он боится потерять силу, что также приведет к перевороту, боится, что его кто-то отравит. С этим связаны все его основные страхи. У него есть много двойников, это абсолютно известный факт», — сказал Буданов.

Глава разведки добавил, что последние полгода на официальные мероприятия ездит точно не президент РФ.

«Не нужно быть суперэкспертом или иметь какую-то тайную информацию, чтобы увидеть это», — отметил он.

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По словам Буданова, не важно, жив ли сейчас сам российский диктатор, поскольку Россией руководит так называемый коллективный Путин.

Но он подчеркнул, что Путин точно начинал войну с Украиной.

«Закончит ли он ее, я не знаю», — сказал Буданов.

В предыдущих интервью Буданов говорил, что у Путина есть минимум три двойника и что он был очень серьезно болен еще в 2021 году.

https://www.youtube.com/embed/yaOE1SDvJ6A?start=2130
Редактор: София Лазарова

Теги:   Владимир Путин Режим Путина Двойник Украинская разведка ГУР Кирилл Буданов Война России против Украины Путин двойники

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