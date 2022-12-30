Тактика Суровикина результатов не даст, так в мире уже никто не воюет — Буданов 30 декабря, 17:46 Сергей Суровикин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Подход командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина не даст положительных результатов для России, убежден начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Буданов в интервью ВВС отметил, что Суровикину удалось наладить командование, а оккупанты пытаются воевать более слаженно. Он отметил, что россиянину частично удается стабилизировать ситуацию, но сейчас оккупанты ведут оборонную операцию, а о наступлении речь не идет.

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«В других подходах армия РФ не изменилась. Она продолжает воевать массами, толкая людей на смерть. Даст ли это какой-то результат? Однозначно не даст. Это уже не 30−40-е года, так уже никто в мире не воюет», — подчеркнул Буданов.

Также глава украинской разведки отметил, что российский генерал назначил своих людей в руководстве армии РФ, что не устраивает начальника Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

Буданов добавил, что Суровкин дал олигарху Евгению Пригожину и его боевикам из ЧВК Вагнера тяжелое вооружение, бронетехнику и боевую авиацию.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Суровикин — это обычный командир времен Петра I, и назвал его «держимордой».