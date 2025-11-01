Об этом сообщил аналитик открытых источников (OSINT) под псевдонимом Jompy.

По его оценкам, ежегодный объем производства может достигать 700 машин, что свидетельствует о масштабной милитаризации российской экономики.

Об активном возобновлении выпуска бронетехники указывает статистика потерь на фронте — БТР-82 все чаще появляются среди уничтоженных российских машин, тогда как старые БМП-1 почти исчезли из сводок.

«Россия почти не имела БТР-80 на складах до войны, поэтому утверждения об их восстановлении маловероятны», — отмечает Jompy.

Аналитик отмечает, что Россия производит БТР-82 с нуля, а не восстанавливает старую технику, что подтверждает переход оборонного сектора на режим военного производства.

БТР-82 — это модернизированная версия советского БТР-80, которая используется для перевозки личного состава, огневой поддержки и разведки. Серийное производство началось в 2011 году, однако в последние годы его темпы существенно возросли.