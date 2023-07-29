Россияне заявляют об утреннем обстреле Брянской области

29 июля, 11:17
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Утром в Брянской области было шумно (Фото:Новости Брянска)

Утром в Брянской области было шумно (Фото:Новости Брянска)

Россияне утром в субботу, 29 июля, заявили об обстреле Брянской области.

Российские телеграм-каналы писали, что утром украинские войска обстреляли из минометов село Ломаковка.

Независимого подтверждения этой информации нет.

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Кроме того, россияне сообщают, что за минувшие сутки под обстрелы попало приграничье Белгородской области.

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По словам Белгородского губернатора, в пятницу, 28 июля, было обстреляно село Журавлевка и МАПП Шебекино.

Накануне Центр нацсопротивления Украины предупредил, что Кремль планирует осуществить ряд терактов против собственного населения в Брянской области в районе между населенными пунктами Новые Юрковичи и Белая Березка, что на границе с Украиной.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Обстрел Брянск Взрыв Война России против Украины Брянская область

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