Спецподразделение ГУР Kraken показало видео удара по вышке наблюдения в России

5 марта, 21:40
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Момент атаки на вышку наблюдения в Брянской области (Фото:Кракен / Телеграмм)

Момент атаки на вышку наблюдения в Брянской области (Фото:Кракен / Телеграмм)

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken уничтожило автономную вышку наблюдения в России.

Соответствующее видео Kraken опубликовал в Telegram в воскресенье, 5 марта.

Разведчики атаковали башню Гренадер, расположенную в Брянской области РФ. Для этого они применили дрон-камикадзе.

Видео дня

Однако подразделение не отмечает, когда именно был нанесен удар.

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28 февраля российский Telegram-канал Astra сообщил, что накануне три беспилотника атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ в Брянской области РФ. По данным канала, вышка была выведена из строя.

Отметим, что сейчас неизвестно, был ли это тот же объект, об атаке на который теперь сообщило спецподразделение Kraken.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Беспилотник ГУР Война России против Украины Kraken

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