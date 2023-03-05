Спецподразделение ГУР Kraken показало видео удара по вышке наблюдения в России 5 марта, 21:40 Момент атаки на вышку наблюдения в Брянской области (Фото:Кракен / Телеграмм)

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken уничтожило автономную вышку наблюдения в России.

Соответствующее видео Kraken опубликовал в Telegram в воскресенье, 5 марта.



Разведчики атаковали башню Гренадер, расположенную в Брянской области РФ. Для этого они применили дрон-камикадзе.

Видео дня

Однако подразделение не отмечает, когда именно был нанесен удар.

28 февраля российский Telegram-канал Astra сообщил, что накануне три беспилотника атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ в Брянской области РФ. По данным канала, вышка была выведена из строя.

Отметим, что сейчас неизвестно, был ли это тот же объект, об атаке на который теперь сообщило спецподразделение Kraken.