Спецподразделение ГУР Kraken показало видео удара по вышке наблюдения в России
Момент атаки на вышку наблюдения в Брянской области (Фото:Кракен / Телеграмм)
Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины Kraken уничтожило автономную вышку наблюдения в России.
Соответствующее видео Kraken опубликовал в Telegram в воскресенье, 5 марта.
Разведчики атаковали башню Гренадер, расположенную в Брянской области РФ. Для этого они применили дрон-камикадзе.
Однако подразделение не отмечает, когда именно был нанесен удар.
28 февраля российский Telegram-канал Astra сообщил, что накануне три беспилотника атаковали вышку пункта наблюдения ФСБ в Брянской области РФ. По данным канала, вышка была выведена из строя.
Отметим, что сейчас неизвестно, был ли это тот же объект, об атаке на который теперь сообщило спецподразделение Kraken.