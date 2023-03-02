Вранье главы кремлевского режима. Путин назвал события в Брянской области «терактом» и начал бредить о «неонацистах» 2 марта, 14:48 Диктатор Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

В четверг, 2 марта российский диктатор Владимир Путин, комментируя события в Брянской области, соврал, что это «террористический акт», который совершили «неонацисты и их хозяева».

Об этом сообщает Интерфакс.

Диктатор соврал, что «неонацисты» «проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам».

«Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Нива обыкновенная. Открыли огонь по ним», — сказал Путин.

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Диктатор заявил, что «именно такие люди ставили перед собой задачу» лишить Россию исторической памяти, истории, традиций, языка.

Путин считает, что он «сможет дожать» «этих людей».

Ранее российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

При этом пропагандисты и представители местных властей путаются в своей лжи: сначала сообщалось, что диверсанты взяли заложников, расстреляли школьный автобус и убили девочку. Однако вскоре убитая девочка удивительным образом воскресла.



А версия со школьным автобусом была опровергнута, поскольку школы Брянской области находятся на дистанционном обучении.

Также российская пропаганда не может определиться, в какой деревне были «захваченные заложники». Одни источники сообщают о том, что в заложники якобы взяли жителей села Сушаны, другие жителей села Любечаны. Между селами 15 км.

Также нет фото и видео с места событий.

Генштаб Украины заявил, что ВСУ ведут боевые действия исключительно на территории Украины.

Русский добровольческий корпус заявил, что он уже в Брянской области и призвал граждан РФ к бунту.