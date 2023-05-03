На месте подрыва железной дороги в Брянской области нашли «визитку» диверсантов — СМИ 3 мая, 22:29 В Брянской области подорвали ж/д полотно во время движения грузового поезда (Фото:скриншот видео / SHOT / Telegram)

Рядом с местом подрыва железнодорожного полотна в Брянской области страны-агрессора России на столбе «обнаружили наклейку» с логотипом Русского добровольческого корпуса, сообщает Telegram-канал Baza.

По версии Baza, в результате диверсии с путей сошло 26 вагонов, в шести из них перевозили пропан-бутановую фракцию и оксид кальция, но «разгерметизации и опрокидывания вагонов» не произошло. Канал пишет, что диверсантов не нашли, несмотря на привлечение к поискам 400 человек, кинологов с собаками и двух беспилотников. В РДК это не комментировали.

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О «флаге» РДК на месте взрыва также пишет канал Shot. Сообщается, что взрыв повредил около 500 метров путей, но россияне перенаправили поезда «по запасному пути». Российские каналы пишут, что взрывные устройства установили в трех местах на расстоянии примерно 50 метров друг от друга, они сработали одновременно.



Накануне вечером неизвестные подорвали железную дорогу в районе станции Снежетьская в Брянской области. В РЖД заявили, что с путей сошло «около 20 вагонов» грузового поезда.



В результате подрыва железной дороги в Брянской области РФ 1 мая сгорели тепловоз и четыре вагона, а из баков вытекли 12 тонн дизельного топлива.

2 марта российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ». В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией».



В сообщениях пропагандистов и местных властей фигурировали крайне противоречивые данные о «захвате в заложники местных жителей», наличии «раненых и погибших», «взрыве электроподстанции».



Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

