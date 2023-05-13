«Работа на отлично». Военный эксперт озвучил вероятные версии сокрушительного падения авиации в Брянской области

13 мая, 16:28
NV Премиум
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Момент падения летательного аппарата в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

Момент падения летательного аппарата в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

В Брянской области России, неподалеку от украинской границы, якобы были сбиты сразу несколько летательных аппаратов. Речь идет о двух вертолетах Ми-8, истребителях Су-34 и Су-35.

Как такое могло произойти почти одновременно, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

«Мне кажется, что это работа на отлично российской системы противовоздушной обороны. Возможно, у них снова начали летать беспилотные летательные аппараты, была переведена их система ПВО в боевую готовность. Те находившиеся в тот момент [в воздухе] воздушные суда не получили об этом информации. И, соответственно, на отлично были сбиты. Это прекрасный результат», — отметил он.

Видео дня

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Ми-8 ПЗРК Российская авиация Су-34 ЗРК Patriot Брянская область Радио NV Война России против Украины ДРГ Су-35

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