«Работа на отлично». Военный эксперт озвучил вероятные версии сокрушительного падения авиации в Брянской области 13 мая, 16:28 NV Премиум Момент падения летательного аппарата в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

Как такое могло произойти почти одновременно, в эфире Radio NV объяснил военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

«Мне кажется, что это работа на отлично российской системы противовоздушной обороны. Возможно, у них снова начали летать беспилотные летательные аппараты, была переведена их система ПВО в боевую готовность. Те находившиеся в тот момент [в воздухе] воздушные суда не получили об этом информации. И, соответственно, на отлично были сбиты. Это прекрасный результат», — отметил он.

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