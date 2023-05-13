Сбитые под Брянском самолеты и вертолеты летели бомбить Украину, но были поражены с воздуха — росСМИ 13 мая, 19:09 Момент падения летательного аппарата в Брянской области (Фото:Скриншот с видео)

Вертолеты и самолеты, которые были сбиты в Брянской области, должны были атаковать Черниговскую область. По данным российских СМИ, их сбили с самолетов или вертолетов ВСУ, устроивших авиазасаду.

По данным российского ресурса Коммерсантъ, все сбитые машины входили в одну авиагруппу — истребители «должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области Украины, а вертолеты — их подстраховать».

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Источники СМИ считают, что, судя по подлету ракеты к вертолету, атака скорее всего была проведена средствами поражения «воздух-воздух», то есть с самолетов или вертолетов ВСУ, устроивших авиазасаду.

13 мая в Брянской области упали сразу несколько вертолетов и самолетов ВС РФ. По данным СМИ и прокремлевских военкоров, были сбиты два вертолета Ми-8 и два самолета. По предварительным данным, погибли все девять членов экипажей сбитых самолетов и вертолетов.

Власти страны-агрессора ввели в Брянской области план «Перехват». Правоохранители разыскивают «диверсантов», которые могут быть причастны к падению российской техники.