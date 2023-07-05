Косметолог, омоложение и хамам. СМИ получили фото секретного бронепоезда Путина — расследование

5 июля, 22:52
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Российский диктатор Владимир Путин пользуется спецпоездом на астрономическую сумму в 75 миллионов долларов США (Фото:Издание Досье)

Российский диктатор Владимир Путин пользуется спецпоездом на астрономическую сумму в 75 миллионов долларов США (Фото:Издание Досье)

Журналисты проанализировали документы различных государственных и частных организаций РФ и обнаружили, что спецпоезд для российского диктатора Владимира Путина обошелся в 6,8 миллиарда рублей, или 75 миллионов долларов США.

Об этом говорится в совместном расследовании Досье с изданиями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.

Журналисты проанализировали документы федеральной службы охраны России (ФСО), компании РЖД и фирмы Циркон Сервис, которая получила государственные контракты на обеспечение функционирования этого «спецпоезда». Из 25,5 тысячи документов этой компании стало известно о текущем и будущем составе поезда.

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Сейчас в этом составе поезда присутствуют такие вагоны:

  1. косметологический вагон с медицинским оборудованием (в том числе аппаратом ИВЛ), массажным кабинетом и хамамом, где также проводят процедуры осмотра, омоложения и контроля за здоровьем «главного пассажира» государства-агрессора РФ — главы кремлевского режима;
  2. вагон со спортивным оборудованием, где доступны все виды тренажеров для занятия спортом;
  3. вагон охраны и спецсвязи, в котором находятся телохранители российского диктатора, обеспечивающие постоянную спутниковую и секретную связь.

Специальный оздоровительный бронепоезд российского диктатора Владимира Путина

Издание Досье
Издание Досье
Издание Досье
Издание Досье
Издание Досье
Издание Досье
Издание Досье
Издание Досье

Журналисты смогли установить, что на специальный поезд Путина была установлена бронезащита БТ4, которая покрывает стены и окна купе, а в тамбурах она вмонтирована в коридор, окна и двери. Этот тип защиты позволяет выдержать выстрел из снайперской винтовки СВД и автомата Калашникова 7.62 мм.

Расследователи также узнали, что фирма Циркон Сервис планирует добавить в состав еще несколько вагонов:

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  • вагон-зал с мультимедиацентром, который обойдется в 405 миллионов рублей (почти 4.46 миллиона долларов США);
  • два вагона-люкс, где в одном — четыре купе и бар, а во втором — шесть купе с ориентировочной стоимостью проекта в 558 миллионов рублей (6,15 миллиона долларов США).
  • два вагона-ресторана со спецсвязью, два служебных сцепных вагона для отдыха и переговоров и вагон-зал на общую сумму в 490,9 миллионов рублей (5,41 миллиона долларов США).

Фирма Циркон Сервис не стала отвечать на вопросы журналистов, а в Кремле для CNN сообщили, что у Путина нет никаких «спортивно-оздоровительных» поездов.

Ранее российское издание Проект сообщало, что для поездок российского диктатора Владимира Путина построили сеть железных дорог и станций, ведущих к его резиденциям.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Коррупция Россия Владимир Путин Поезд Расследование

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