Косметолог, омоложение и хамам. СМИ получили фото секретного бронепоезда Путина — расследование 5 июля, 22:52 Российский диктатор Владимир Путин пользуется спецпоездом на астрономическую сумму в 75 миллионов долларов США (Фото:Издание Досье)

Журналисты проанализировали документы различных государственных и частных организаций РФ и обнаружили, что спецпоезд для российского диктатора Владимира Путина обошелся в 6,8 миллиарда рублей, или 75 миллионов долларов США.



Об этом говорится в совместном расследовании Досье с изданиями CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk.

Журналисты проанализировали документы федеральной службы охраны России (ФСО), компании РЖД и фирмы Циркон Сервис, которая получила государственные контракты на обеспечение функционирования этого «спецпоезда». Из 25,5 тысячи документов этой компании стало известно о текущем и будущем составе поезда.

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Сейчас в этом составе поезда присутствуют такие вагоны:

косметологический вагон с медицинским оборудованием ( в том числе аппаратом ИВЛ), массажным кабинетом и хамамом, где также проводят процедуры осмотра, омоложения и контроля за здоровьем « главного пассажира» государства-агрессора РФ — главы кремлевского режима; вагон со спортивным оборудованием, где доступны все виды тренажеров для занятия спортом; вагон охраны и спецсвязи, в котором находятся телохранители российского диктатора, обеспечивающие постоянную спутниковую и секретную связь.

Специальный оздоровительный бронепоезд российского диктатора Владимира Путина

Журналисты смогли установить, что на специальный поезд Путина была установлена бронезащита БТ4, которая покрывает стены и окна купе, а в тамбурах она вмонтирована в коридор, окна и двери. Этот тип защиты позволяет выдержать выстрел из снайперской винтовки СВД и автомата Калашникова 7.62 мм.

Расследователи также узнали, что фирма Циркон Сервис планирует добавить в состав еще несколько вагонов:

вагон-зал с мультимедиацентром, который обойдется в 405 миллионов рублей ( почти 4.46 миллиона долларов США);

почти 4.46 миллиона долларов США); два вагона-люкс, где в одном — четыре купе и бар, а во втором — шесть купе с ориентировочной стоимостью проекта в 558 миллионов рублей ( 6,15 миллиона долларов США).

6,15 миллиона долларов США). два вагона-ресторана со спецсвязью, два служебных сцепных вагона для отдыха и переговоров и вагон-зал на общую сумму в 490,9 миллионов рублей ( 5,41 миллиона долларов США).

Фирма Циркон Сервис не стала отвечать на вопросы журналистов, а в Кремле для CNN сообщили, что у Путина нет никаких «спортивно-оздоровительных» поездов.

Ранее российское издание Проект сообщало, что для поездок российского диктатора Владимира Путина построили сеть железных дорог и станций, ведущих к его резиденциям.